В Минобороны рассказали, сколько людей работает в ТЦК

В Минобороны Украины сообщили, что в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по всей стране работает около 36 тысяч человек. Среди них есть как военные, так и гражданские.

Видео дня

Из этого количества около 3 тысяч – женщины. Такие данные озвучил представитель министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона 14 ноября.

Он уточнил, что в ряды ТЦК входят и военнослужащие, некоторые из которых имеют ограниченную пригодность к службе.

"В ТЦК работает сейчас 36 тысяч человек, среди которых почти 7 тысяч – гражданские. Также среди военных ограничено пригодные, немало таких людей. Есть около 3 тысяч женщин", – сообщил он.

Ранее Роман Истомин, спикер Полтавского областного ТЦК, подчеркнул, что из работников таких центров невозможно сформировать боевую бригаду из-за специфики работы и статуса гражданских сотрудников. Он объяснил, что хотя среди работников есть военные, это не боевые подразделения. Из них можно создать только условно строительные бригады.

"У ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ТЦК никакой бригады создать невозможно. И в отношении военнослужащих – никаких распоряжений на какое-либо расформирование не поступало. Если их расформировать, это должны быть изменения в законодательство", – пояснил он.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили чиновника одного из районных ТЦК на коррупционной схеме. Злоумышленник предложил мужчине, который не стал на военный учет и отказался проходить ВЛК, заплатить 4,6 тысячи долларов за неуплату штрафов и незаконную отсрочку.

Во Львове 26 октября задержали чиновника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по подозрению в предоставлении неправомерной выгоды уполномоченному на проведение проверки лицу. Речь идет о попытке работника ТЦК подкупить коллегу за две тысячи долларов.