В Минобороны рассказали, сколько военнообязанных женщин обновили данные через 'Резерв+'

Около 190 тысяч женщин внесли свои обновленные данные с помощью приложения "Резерв+" для мобильных устройств. В общей сложности более 1 371 000 украинцев обновили свои данные через это приложение.

Среди них 164 тысячи забронированы. Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"190 тысяч женщин обновили свои данные через "Резерв+". Всего через мобильное приложение свои данные обновили 1,371 млн украинцев. Среди них 164 тысячи – забронированы", – сказал Лазуткин.

Также более 18 тысяч украинцев, проживающих за границей, воспользовались возможностью обновления данных.

Добавим, что в Украине ужесточены штрафы за нарушение правил военного учета. Административная ответственность угрожает всем военнообязанным гражданам, которые в установленный законом срок не обновят свои военно-учетные данные.

Как сообщал OBOZ.UA, вероятно, сроки для обновления данных в ТЦК предложат увеличить с 60 до 150 дней. Соответствующий законопроект готовят нардепы.

Также OBOZ.UA публиковал объяснения от адвоката относительно того, что не так с приложением "Резерв+". Он отметил, что это приложение не работает должным образом и у него нет необходимой документации, которая определяла бы его официальность.

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