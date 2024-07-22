В мирной жизни учил детей пилотированию FPV-дронов: на фронте погиб пластун Иван Норожнов из Иловайска. Фото

Украинский защитник, воспитатель "Пласта" и музыкант Иван Норожнов погиб на фронте. Герой был одним из первых добровольцев батальона "Донбасс", а в мирной жизни обучал детей пилотированию FPV-дронов.

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О потере сообщил коллега Ивана Норожнова из "Пласта" Юрий Юзич. По его словам, воин пал 14 июля 2024 года.

"Погиб пластовый воспитатель Иван Норожнов – конструктор и пилот FPV-дронов, музыкант, основатель детской школы пилотирования Falcon. Уроженец и воспитанник Донецка, один из первых добровольцев батальона "Донбасс". Основатель и тренер первой в Восточной Европе команды пилотов-подростков из дрон-рейсинга. Многие воспитанники Ивана громят оккупантов на всех фронтах.

К "Пласту" Иван Норожнов присоединился в Харькове. Был участником проекта "ВУМ-Слобожанщина", ряда других станических и окружных акций местного "Пласта".

2020 начал набор юношей в свой кружок. Параллельно продолжал работать на оборону Украины.

Создал и тестировал FPV-дроны для Вооруженных сил Украины, многое делал для популяризации этого направления, развития производственных и конструкторских мощностей, подготовки операторов – задолго до того, как это стало мейнстримом, рассказал Юрий Юзич.

Авторская методика Ивана Норожнова доказала свою эффективность и признана пилотским сообществом и UADR, Ассоциацией дронрейсинга Украины.

В марте 2022 года защитник переехал в Днепр, где работал над несколькими проектами в направлении беспилотной авиации и включился в жизнь местного "Пласта".

Имел планы по развитию пластового музыкального кружка. Был участником многих мер. Все юношество "Пласта" в Днепре надолго запомнило его как судью на станическом смазке "Адская кухня".

"В субботу, 14 июля 2024 года, Иван покинул этот мир. Но нам в память о нем остались фото и видео с предпринимаемых им мероприятий, а еще прописанные им в частных и групповых чатах видение дальнейшего развития пластовой станицы в Днепре и "Пласта "В общем. Да много пилотов... Грустно когда идут лучшие!" – написал Юрий Юзич.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля в боях за Украину на Запорожском направлении погиб Павел Якимович с Ривненщины. В мирной жизни Герой был учителем, у него остались жена и дочь.

А на Харьковском направлении в бою погиб Назарий Жуковец со Львовщины. До полномасштабной войны он работал в энергетике, на фронте же стал оператором БПЛА.

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