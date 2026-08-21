"В Москве взяла верх линия на усиление войны": Огрызко объяснил, на что надеется Путин

В Москве больше не надеются, что президент США Дональд Трамп заставит Украину капитулировать. Российский президент Владимир Путин не собирается прекращать войну и не видит перспективы переговоров с участием американской стороны.

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Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA. По его словам, надежды Путина на договоренность с Трампом по Украине провалились, и после этого в Москве вновь возобладала жесткая линия на продолжение войны и конфронтацию. Во внешней политике России это, в частности, отразилось на позициях Сергея Лаврова.

Кремль больше не полагается на Трампа

В прошлом году российский министр иностранных дел, как отметил Огрызко, оказался в более сложном положении, тогда как главную роль в отношениях с США играл Кирилл Дмитриев. Теперь ситуация изменилась.

"Лавров снова вернулся, он снова в фаворе, он снова в центре внимания. И его жесткая линия теперь снова стала доминирующей", — сказал Огрызко.

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Он объяснил это тем, что Путин возлагал большие надежды на Трампа в вопросе Украины.

"Надежда Путина на то, что с Трампом можно будет договориться по Украине, что, мол, американский президент заставит Украину капитулировать, провалилась", – пояснил дипломат.

По мнению Огрызко, Путин не планирует прекращать войну и больше не рассчитывает на американцев.

"Путин не рассчитывает ни на каких американцев, ни на Виткоффа, ни на Кушнера, ни на Трампа и вовсе не собирается думать о каких-либо переговорах", – сказал экс-министр.

Он также обратил внимание на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что России якобы не нужно перемирие в Чёрном море. По мнению Огризко, это ещё один признак того, что Москва взяла курс на жёсткое противостояние.

Возможно ли прямое столкновение России с НАТО

В то же время Огрызко не считает, что усиление конфронтационной риторики означает подготовку России к полномасштабной войне против европейских стран.

"На мой взгляд, абсолютно нет. Потому что нечем", — заявил он.

Экс-министр предположил, что Россия теоретически может запустить по какой-либо европейской стране тысячу дронов или нанести массированный ракетный удар. Но, по его мнению, это не даст Москве преимущества.

Он также подчеркнул, что в случае прямого военного противостояния с НАТО Россия столкнется с ответными мерами.

" Если речь пойдет не о гибридных формах, не о каких-то провокациях или кибератаках, а о настоящей войне, то Россия тогда подпишет себе смертный приговор", – сказал дипломат.

По его словам, Россия не может достичь своих целей даже в Украине, а прямое противостояние с НАТО стало бы для нее еще более серьезным вызовом.

В то же время, по оценке Огрызко, провокации и тестирование НАТО со стороны России продолжатся.

Как сообщал OBOZ.UA, российская экономика переживает серьезные проблемы, однако они пока не создают для Владимира Путина финансового давления, которое могло бы заставить его задуматься о прекращении войны против Украины. По данным европейской разведки, рост цен на нефть позволил Москве покрыть значительную часть бюджетного дефицита и получить дополнительное время для продолжения военных действий.

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