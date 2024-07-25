В НАТО не увидели в падении российского 'Шахеда' в Румынии признаков умышленного нападения

Нет никаких признаков умышленного нападения на территорию НАТО после того, как в Румынии были обнаружены обломки, вероятно, российских беспилотников. Впрочем, в Альянсе продолжают наблюдать за ситуацией.

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Об этом заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт. Его слова передает Sky News. НАТО считает, что падение российского беспилотника на территории Румынии, являющейся членом Североатлантического Альянса, не было намеренным и не несет никакой угрозы.

Однако НАТО заявило, что это лишь указывает на "безответственные и потенциально опасные" случаи вхождения российских беспилотников в воздушное пространство Румынии.

По словам спикера, в последние дни Североатлантический союз ужесточил мониторинг и наблюдение, включая воздушное патрулирование.

"Хотя у НАТО нет информации, которая указывала бы на любое умышленное нападение России на территорию союзников, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", – говорится в заявлении.

Спикер добавил, что в последние дни НАТО также увеличило свое присутствие в Черноморском регионе.

Ранее в четверг министерство обороны Румынии подтвердило, что фрагменты российского беспилотника Geran были найдены в Румынии, являющейся членом НАТО, вблизи села у Дуная и границы с Украиной. На данный момент никаких комментариев от российских властей по данному инциденту нет.

Напомним, силы противовоздушной обороны Украины этой ночью уничтожили 25 из 38 дронов-камикадзе типа Shahed. Еще три российских БПЛА были локационно потеряны после пересечения ими границы с Румынией. В приграничном Измаильском районе Одесщины, к сожалению, есть разрушения и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, предварительную атаку "Шахедами" оккупанты пытались совершить на Киев ночью 21 июля. Тогда защитники неба тоже уничтожили все дроны, незначительные повреждения из-за падения обломков были на территории двух районов Киевской области.

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