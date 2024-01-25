В НАТО недооценили способность РФ производить боеприпасы и вербовать военных, – командующий Сил обороны Эстонии.

Союзники по Североатлантическому альянсу признали, что недооценили способность России производить боеприпасы и увеличивать войска для войны против Украины. Это побудило волну предупреждений о подготовке к долгосрочным боевым действиям и даже возможному нападению агрессора на страны НАТО.

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Хотя эксперты и уверены, что для этого Кремлю придется вывести с украинских территорий 300 тысяч своих военнослужащих, поэтому у Альянса еще есть время для подготовки. Об этом заявил командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем, которого цитирует Bloomberg.

Он отметил, что прогнозы о том, что российские войска достигнут предела своих ресурсов, не оправдались. По его словам, ВС РФ способны производить несколько миллионов артиллерийских снарядов в год, что намного превосходит европейские усилия. Также Москва может вербовать в ряды своей оккупационной армии сотни тысяч новых военнослужащих.

Генерал из Эстонии, которая имеет почти 300-километровую границу с Россией, присоединился к растущему числу военных руководителей НАТО, которые за последний месяц предупреждали, что Альянс должен подготовиться к конфликту с Россией.

"Многие люди думали, что они не могут пойти дальше этого – сегодня факты говорят нам об обратном. Они могут производить еще больше – во много раз больше – боеприпасов", – предупредил он.

Bloomberg пишет, что спустя почти два года после того, как Путин начал полномасштабное вторжение своих войск в Украину, лидеры НАТО готовятся к длительной войне, поскольку контрнаступление Киева "не достигло своих целей", а войска РФ окопались уже вдоль 1500-километровой линии фронта, простирающейся от восточного региона Донбасса до устья реки Днепр на юге.

Эстонская разведка предсказала, что России понадобится от трех до пяти лет, чтобы восстановить свою военную мощь настолько, чтобы она могла представлять прямую угрозу для НАТО. Однако близость Балтийского региона и все более воинственная риторика Москвы вызывают обеспокоенность по этому поводу.

Херем не считает Россию прямой угрозой для НАТО "сегодня или завтра", но признает, что риск для Альянса может возрасти до критического уровня, как только российские ресурсы будут освобождены от войны в Украине. По его словам, РФ сможет участвовать в агрессии меньшего масштаба.

Для этого, прежде всего, Россия должна выйти из войны в Украине "любым способом", выведя основную часть своих войск – 300 из 400 тыс. оккупантов. Во-вторых, ей потребуется время для восстановления или адаптации. Херем говорит: глядя на военную машину Кремля сегодня и то, как российское общество поддерживает ее, стране-агрессору нужен год, чтобы восстановиться.

В-третьих, по его мнению, даже если Россия восстановится через год, а Украина выйдет из войны, в мире должно произойти еще нечто значительное: суперпандемия, тотальный экономический крах, война на Тайване или Балканах. Поэтому Запад должен быть очень внимательным.

Глава Сил обороны Эстонии отметил, что четвертым фактором, который Запад все еще может изменить – это то, насколько хорошо он готов к возможному вторжению.

"Чем лучше мы подготовлены, тем меньше вероятность того, что РФ попробует. Но если мы не готовимся к этому и не говорим об этом… тогда этого можно ждать. И отсюда эти расчеты на три-пять лет. В этом году Россия вряд ли выйдет из Украины, выйдет через год, добавим год-два, и будет три", – процитировало его слова ERR.

Херем подчеркнул, что Россия так не сдерживается в Украине, а с мая по декабрь 2023 года сумела увеличить количество своих войск на ее территории. Кроме того, Москва смогла запустить российскую военную промышленность.

"Если в прошлом году мы говорили, что она производит около миллиона снарядов в год, то я думаю, что за этот год она производит в несколько раз больше. И это заставляет всех нас честно говорить об этой угрозе и здесь нет никакой паники", – повторил он.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт, полковник запаса Петр Черник подчеркнул, что Россия ежедневно более активно генерирует агрессивную стратегию, в частности против стран НАТО. Однако ее армия не имеет шанса выиграть в конвенционной войне с западным миром, то есть ведущейся традиционными вооружениями, без применения ядерного оружия.

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