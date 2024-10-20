В НАТО раскритиковали предложение Зеленского по дислокации ВСУ в Европе

Президент Парламентской ассамблеи НАТО и американский конгрессмен Джерри Коннолли назвал щедрым, но неуместным предложение разместить украинские войска в Европе, предусмотренное в Плане победы Украины. Конноли заявил, что это выглядит как политический пас кандидату в президенты США Дональду Трампу, и призвал не поощрять США выходить из Европы.

Видео дня

Соответствующее заявление конгрессмен озвучил в интервью "Радио Свобода", опубликованном 20 октября. В частности, он назвал "щедрой" идею президента Владимира Зеленского относительно дислокации украинских войск в Европе после войны, если Соединенные Штаты решат вывести или сократить свое военное присутствие на континенте.

"Это щедрое предложение со стороны президента Зеленского, с которым я встречался много раз, включая узкий круг на различных конференциях и мероприятиях. Но думаю, что это неуместное предложение сейчас", – сказал Конноли.

Он добавил, что эта идея "выглядит как политический пас Дональду Трампу в случае, если бы он выиграл выборы".

"И для тех из нас, кто борется за Украину в Конгрессе США, нам не нужно слышать такого. США должны быть в Европе", – подчеркнул президент ПА НАТО.

Он также призвал не поощрять США уходить из Европы, поскольку это не в интересах Украины и ее союзников. Если кто-то и приветствовал бы это – так это кремлевский диктатор Владимир Путин.

"Так как мы – это средство противодействия и наше физическое присутствие в Европе успокаивает партнеров. Это не значит, что мы не можем делать определенные изменения в нашей дислокации. Но идея, что мы полностью выходим из Европы, а украинцы щедро заменяют нас… Хорошо, я принимаю во внимание это предложение как проявление щедрости, но сама идея не является продуктивной. А в это время она еще и вредит", – сказал Коннолли.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Белом доме заявили, что администрация президента Джо Байдена поддерживает План победы Украины о справедливом мире. В Вашингтоне идет детальное рассмотрение всех пунктов документа, в то же время Штаты обещают не вести дискуссий о мире в Украине без участия ее представителей.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибудет команда Белого дома с фидбеком на План победы. По его словам, реакция на документ Вашингтона была "почти сразу", когда украинцы поехали туда и работали над вопросами о приглашении в НАТО и усилении ВСУ прямо сейчас.

Также Зеленский уверял, что союзники отреагировали на План победы практически. На Западе сосредоточены на проработке деталей эффективной поддержки.

Если реализация Плана начнется в ближайшее время, войну можно завершить уже в 2025 году. Однако это требует срочных действий, прежде всего от партнеров, считает президент.