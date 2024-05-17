В Нацгвардии показали, как пилоты ударных БПЛА устраивают врагу 'бавовну' на Запорожском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают устраивать российским оккупантам "бавовну", чтобы враг находился в постоянном напряжении. Так, пилоты ударных БпЛА 6 отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" показали, как наносят огневое поражение по позициям россиян.

Соответствующие кадры опубликовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. На видео работа бойцов на Запорожском направлении.

Так, в ночь на 17 мая украинские защитники уничтожили склад боекомплекта, который враг скрыто обустроил в лесополосе.

Как сообщал OBOZ.UA, артиллеристы 40-й ОАэБр имени Великого князя Витовта превратили в пепел крупный полевой склад БК, где оккупанты накапливали артиллерийские снаряды. Также защитники уничтожили российскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на фронте Силы обороны Украины уничтожили 184 единицы военной техники и вооружение оккупационных войск РФ, в том числе приземлили еще два самолета. В состав "груза-200/300" защитники отправили по меньшей мере 1410 захватчиков.