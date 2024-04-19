В Нацполиции показали первые минуты после удара РФ по Днепру. Видео

Страна-террорист Россия в пятницу утром, 19 апреля, обстреляла ракетами город Днепр, убив и ранив гражданских граждан. В Национальной полиции показали первые минуты после удара РФ по Днепру.

Соответствующее видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. "Первые минуты после ракетной атаки на Днепр", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как патрульные спешат на помощь на место попадания. По дороге они заметили травмированного мужчину. Правоохранители оперативно оказали ему медицинскую помощь. После этого пострадавшего передали медикам.

"Мы рядом", – добавил Белошицкий.

Стоит отметить, что оккупационные войска России утром 19 апреля нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, чем убили восьмерых и ранили 29 человек. Кроме поражений в Днепре, есть повреждения в Кривом Роге, Павлограде и Синельниково. В городе Синельниково погибли пять человек, в том числе восьмилетний мальчик и 14-летняя девочка. Еще шестеро пострадали.

Также в результате атаки врага пострадали трое жителей Кривого Рога. Из них двоих доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Утром в пятницу Россия направила свои ракеты по гражданским объектам УЗ. Под ударом находился город Днепр и еще ряд населенных пунктов Днепропетровщины. Произошли повреждения, на местах работали спасательные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре 19 апреля приостанавливали работу вокзала из-за ракетной атаки РФ на объекты железнодорожной инфраструктуры. По состоянию на 09.30 ее восстановили, однако часть поездов все еще задерживались в пути.

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