В небе над Украиной двигаются вражеские БПЛА: названы направления

В ночь с субботы на воскресенье, 5 мая, российские захватчики атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. В ряде областей была объявлена воздушная тревога, сначала БПЛА врага зафиксировали на Харьковщине и Днепропетровщине.

Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Движение ударных БПЛА: 1. БПЛА в Харьковской области, курс на запад (Полтавщина) и юг (Днепропетровщина). 2. БПЛА по территории Херсонской области, курс северо-восточный (Днепропетровщина)", – сообщали военные.

Также дроны летели из Херсонской области в направлении Николаевской.

"Харьков – в районе города вражеский БПЛА", "Днепр – в районе города вражеский БПЛА. Срочно в укрытия!" – призывали в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 мая Россия атаковала Украину 13 дронами-камикадзе типа "Шахед" и четырьмя ракетами С-300. Силы обороны уничтожили все вражеские беспилотники.

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