'В нем не осталось ни капельки крови': отец рассказал о гибели сына от российской ракеты в Сумах

В воскресенье, 17 ноября, вечером российские военные ударили баллистической ракетой по жилому кварталу в Сумах. Ракета взорвалась во дворе многоэтажного панельного дома. В результате погибло 11 человек, среди которых 9-летний Илья Дорошенко и 14-летняя Настя Боровик.

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Осколок перебил сонную артерию

9-летний Илья Дорошенко в тот вечер был дома с бабушкой и дедушкой. Его отец Игорь Дорошенко ушел по делам, в то время как во двор дома попала российская ракета.

"Илья погиб сразу же. Осколок попал ему в сонную артерию, он истек кровью, потом врачи сказали, что в нем не осталось ни капли крови", – вспоминает тот страшный вечер отец погибшего мальчика.

Илью похоронили в понедельник, 18 ноября. Он был единственным сыном в семье, отец воспитывал его сам.

Семья сделала все, чтобы поставить Илью на ноги

Игорь Дорошенко рассказал OBOZ.UA, что сын родился с серьезными проблемами со здоровьем.

"Мы вытаскивали его буквально с того света, он лечился в "Охматдете". Делали все, чтобы он встал на ноги. Он уже учился в 3-м классе, у него была 1-я группа инвалидности. И эта проклятая ракета оборвала его жизнь", – говорит отец.

Илья увлекался кораблями, подводными лодками, любил "Титаник", "Британик". Еще одно его увлечение – машины. Часто, возвращаясь домой, отец покупал ему модели автомобилей. На фотографиях в соцсетях папы Илья демонстрирует свои машинки.

Это не первая трагедия в семье Дорошенко. В прошлом году от ран, полученных на фронте, погиб родной брат Игоря. А в апреле не стало дяди, который тоже защищал Украину. Теперь российская ракета забрала жизнь единственного сына.

Погибли девочка и пожилой спортсмен

14-летняя Настя Боровик тоже жила в этом доме. Она училась в Сумской школе №15.

"Российские террористы забрали жизнь чудесной девочки. Нет слов, чтобы выразить все, что сейчас чувствует каждый из нас. Печаль, боль, скорбь. К сожалению, мы можем теперь только вспоминать улыбчивую и лучшую девочку Настю, потому что ее уже нет рядом. Школьная семья в трауре", – говорится в сообщении на страничке школы в Facebook.

Одна из подруг Насти рассказала, что девочка увлекалась изготовлением украшений. "Она делала их из подручных средств, носила сама и дарила подругам. Она вообще была очень творческой. Настя была очень светлой, веселой, дружелюбной, с ней всегда можно было посоветоваться", – говорит подруга.

Также во время российского ракетного удара по жилому кварталу Сум погиб мастер спорта по спортивному ориентированию 70-летний Сергей Сухарев. Он был судьей национальной категории, выступал за сборную Сумщины на соревнованиях.

Кроме этого, Сергей Сухарев разработал программу "Ориентир", с помощью которой можно обслуживать соревнования разных организационных уровней