В Новой Каховке раздался взрыв: взорван автомобиль главы местной ячейки путинской партии

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области утром 7 октября раздался взрыв. С помощью неустановленного взрывного устройства был взорван легковой автомобиль.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Автомобиль принадлежал главе местного отделения путинской "Единой России" Владимиру Малову, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Сегодня в районе 9.30 произошел подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 г.р. в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - издал уроженец российского Саратова Игорь Кастюкевич, которого сенатором-представителем "законодательной власти Херсонской области".

Подрыв главы путинской партии на оккупированной территории Украины "сенатор Кастюкевич" почему-то записал в "теракты против мирных людей".

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"Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области", – выдал он.

Пока Малов жив. Однако, если верить российским гауляйтерам на Херсонщине, это может быть ненадолго.

"В настоящее время врачи борются за жизнь Владимира Александровича. И они сделают все от них зависящее, чтобы он выжил", – заявил представитель оккупационной "власти" на Херсонщине.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала коллаборантку в Херсонской области, которая работала бухгалтером на оккупантов. Жительница Белозерского района во время оккупации региона по России сама предложила захватчикам свои услуги.

Также сообщалось, что кафиры углубляют порт Мариуполя, чтобы вывозить награбленное из Украины. Они рассчитывают, что это позволит принимать там большие суда, а также надеются, что превращение города в новый логистический хаб снизит нагрузку на Крымский мост.