В Одессе люди несут цветы и игрушки к дому, где из-за атаки РФ погибли 12 человек, пятеро из которых дети. Фото и видео

В Одессе на третьи сутки после российской атаки, из-за которой погибли 12 мирных жителей, люди продолжают нести цветы, лампадки и игрушки к разрушенной многоэтажке. Страна-агрессор РФ ударила по городу дронами-камикадзе Shahed в ночь на 2 марта.

В результате был полностью разрушен один из подъездов жилой девятиэтажки. В собственных квартирах погибли 12 человек, пятеро из которых – дети. Еще 20 человек, среди которых беременная женщина, получили ранения. Об этом сообщил в Facebook Департамент здравоохранения Одесской ОГА.

На стационарном лечении находятся три человека, двое – в реанимационном отделении, их состояние тяжелое. Еще один житель многоэтажки в состоянии средней степени тяжести в травматологическом отделении.

Telegram-канал "Суспільне Одеса" 4 марта поделился фотографиями импровизированного мемориала жертвам вражеского дронового удара. Одесситы поставили столы напротив разрушенного дома, чтобы все желающие могли оставить там лампадки, детские игрушки, фотографии людей, которых убила РФ. Для цветов оставили емкости с водой.

Поисково-спасательную операцию специалисты закончили вечером 3 марта.

Подтверждено, что среди жертв 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и 9-летний Сергей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что затягивание поставок оружия и ПВО для защиты украинцев приводит к таким трагедиям, как 2 марта в Одессе.

Как писал OBOZ.UA, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал российский удар по Одессе в ночь на 2 марта "абсолютно возмутительным убийством". Страна-агрессор РФ должна понести наказание за свои преступления.

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