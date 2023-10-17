В Одессе обломки сбитых 'Шахедов' упали в районе яхт-клуба, повреждено частное имущество. Фото

В ночь на 17 октября российская террористическая армия совершила очередную атаку по Одесской области с применением ударных дронов-камикадзе типа Shahed-136. Силы противовоздушной обороны уничтожили все БПЛА, однако обломки привели к разрушениям гражданской инфраструктуры.

В результате атаки было повреждено частное имущество в яхт-клубе. Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Войска РФ направили 6 дронов-камикадзе в Одесскую область с территории мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. БПЛА заходили на удар из акватории Черного моря. Благодаря силам ПВО все цели были уничтожены.

В то же время военные отметили, что обломки одного дрона упали на территории яхт-клуба в Одессе. В результате падения было разрушено здание школы парусного спорта и ангар хранения имущества. Также повреждены гражданские частные катера и яхты. К счастью, обошлось без пострадавших.

Видео дня

Напомним, Силы обороны Украины ночью 17 октября нанесли мощные удары по базированию российских войск в пределах временно оккупированных Луганска и Бердянска. Там были поражены вражеские вертолеты, а также оборудование на захваченных аэродромах.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сбили российский вертолет Ми-8. Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский показал видео приземления этой вражеской "птички".

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