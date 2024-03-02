В Одессе под завалами дома после удара армии России обнаружили тело ребенка

Утром 2 марта во время поисковых работ спасатели обнаружили под завалами разрушенного Россией многоэтажного дома тело ребенка. По состоянию на 11:00 число жертв российского теракта увеличилось до трех человек.

Ранения получили пятеро жителей разрушенного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

На месте происшестия продолжаются поисково-спасательные работы. В ведомстве отметили, что пятерых человек, в том числе ребенка, удалось спасти.

"На уровне первого этажа, под завалами обнаружено тело погибшего ребенка, проводятся работы по деблокации. Всего погибли 3 человека и 8 пострадали. Спасены 5 человек, из них 1 ребенок. Поисковые работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Генеральный прокурор Андрей Костин прибыл на место теракта в Одессе. Он рассказал, что 12 мирных жителей, частности, четверо детей, считаются пропавшими без вести. Также он добавил, что это первый случай, когда попадание дрона привело к таким последствиям.

Также в Офисе генпрокурора отметили, что возраст погибшего ребенка, тело которого спасатели обнаружили под завалами, ориентировочно 3-5 лет.

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