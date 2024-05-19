В Одессе раздался взрыв после объявления угрозы баллистики

В Одессе вечером 19 мая раздался взрыв во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы ударов баллистическими ракетами. Мэр Одессы Геннадий Труханов заликал население находиться в безопасных местах.

"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", – сообщил он по состоянию на 18:50. Воздушная тревога в области была объявлена в 18:46, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины информировали, что она связана с угрозой применения врагом баллистики с юга.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога, с южного направления! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорилось в сообщении.

В то же время в Силах обороны юга Украины сообщили о движении ракеты в направлении Одесщины.

В 19:08 тревога в Одесской области была отменена, однако через несколько минут сирена прозвучала снова.

"Одесса, пожалуйста находитесь в безопасных местах! Снова баллистика в нашем направлении!" – информировал Труханов по состоянию на 19:17.

В этот раз тревога продолжалась до 19:32.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 19 мая Труханов информировал, что над Одессой был уничтожен российский БПЛА. Фрагменты дрона упали в чертах города недалеко от гаражей и футбольной площадки.

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