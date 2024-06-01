В Одессе признали годным к службе парня с пороками сердца и олигофренией: в ТЦК объяснили, как такое возможно

В социальных сетях появилось видео, на котором утверждается, что военнослужащие Киевского РТЦК и СП города Одесса задержали парня с пороками сердца и олигофренией и доставили его в сборный пункт. Там он прошел военно-врачебную комиссию всего за полчаса и был признан годным к службе в ВСУ.

В ТЦК объяснили, как такое возможно. Так, инцидент, о котором идет речь на видео, произошел 30 мая.

В Одесском областном ТЦК и СП объяснили, что граждане с диагнозом "олигофрения легкой степени" могут быть признаны годными к службе в тыловых частях обеспечения в соответствии с действующими нормативными актами, в частности Приказом Министерства обороны № 262 от 27.04.2024.

"Однако в этом случае важно учесть, что никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз молодого человека, ни представители Киевского РТЦК и СП города Одесса, ни члены военно-врачебной комиссии не предоставили", – указали там.

Представители ТЦК и СП подчеркнули, что процедура комиссии проходила согласно законодательству : "Парень прошел военно-врачебную комиссию в соответствии с установленным порядком, и его признали годным к службе. Все процедуры проводились в соответствии с законодательством, регулирующим порядок медицинских осмотров во время мобилизации".

Также в Одесском областном ТЦК и СП напомнили, что в Украине действует военное положение, налагающее определенные ограничения и обязательства на граждан.

Там подчеркнули, что каждый должен иметь при себе военно-учетные документы, подтверждающие наличие болезней или других причин для освобождения от мобилизации. Отсутствие таких документов может повлечь за собой недоразумения и непредсказуемые ситуации. В этом случае действия военнослужащих были в пределах правового поля, а процедура медицинского осмотра отвечала установленным требованиям.

"Просим граждан внимательно относиться к своим документам и ответственно подходить к исполнению своих обязанностей в период военного положения", – резюмировали в ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, недалеко от села Черногузы в апреле группа людей заблокировала автомобиль представителя ТЦК, а к нему самого применили силу и угрожали. В результате он выстрелил несколько раз в землю.

А в Путильской громаде сразу двое мужчин наехали на одного из представителей ТЦК на автомобиле, а затем в ход пошли угрозы топором. Военнослужащим были нанесены телесные повреждения.

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