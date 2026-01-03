В Одесской области после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар: огонь перекинулся на лесничество и остров

В Одесской области 2 января во время воздушного нападения противника с применением БпЛА произошел масштабный пожар в дельте реки Дунай. Огонь охватил камыш на острове Анкудинов и впоследствии перекинулся на территории лесничества и соседний остров.

О происшествии сообщил оперативный штаб Измаильской районной государственной администрации. Информация обнародована на официальной странице Измаильской РГА в Facebook, где также указана площадь возгорания и текущее состояние ситуации.

Возгорание зафиксировали на острове Анкудинов, где в результате атаки дрона вспыхнул камыш. Площадь пожара составляет около 10 гектаров. Из-за сложных условий местности экстренные службы пока не имеют возможности добраться непосредственно к очагу огня.

Распространение пламени

С территории острова Анкудинов огонь перекинулся на земли Вилковского лесничества Измаильского надлесничества филиала "Южный лесной офис" ГП "Леса Украины".

Также возгорание распространилось на остров Очаковский через устье Анкудиново. По состоянию на это время угрозы жилым зданиям нет, а ветер направляет пожар в сторону моря. Ситуация находится на контроле соответствующих служб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 1 января Зеленский отреагировал на новую атаку России на Украину и заявил о необходимости ПВО. Враг снова бил по энергетике.

Также сообщалось, что оккупанты нанесли удар по экопарку под Харьковом. В результате атаки пострадала женщина, погибли птицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!