В офисе оборонной компании TechEx изъята "прослушка" и шпионские приборы агентов РФ

Департамент контрразведки СБУ предупредил попытку российских спецслужб получить доступ к секретным данным оборонной компании TechEx по производству дронов и перехватчиков.

Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на заявление компании TechEx насвоей странице в Facebook.

Представитель компании TechEx в комментарии изданию отметил, что не допустить реальной утечки сверхчувствительной информации удалось благодаря тому, что Департамент контрразведки СБУ заранее сообщил производителю о намерениях врага. Поэтому TechEx призывает украинских производителей оружия усилить взаимодействие со спецслужбами для защиты от технических и киберугроз.

Агенты РФ разместили "прослушку" и другое шпионское оборудование в кабинете главного инженера украинского производителя TechEx. Целью операции врага было получение доступа к документации, разработкам, логистике, цепочкам поставок, а также информации о подразделениях Сил обороны Украины.

Совместными усилиями был реализован комплекс контрразведывательных мероприятий, направленных на дезинформацию противника. В результате российские спецслужбы получали недостоверные данные в течение длительного времени. Это позволило защитить производственные мощности и обезопасить критически важные данные.

"На этот раз слаженная работа с Департаментом контрразведки СБУ позволила избежать утечки данных и использовать ситуацию в пользу государства, потому что мы "слили" врагу недостоверную информацию. Сегодня для предприятий оборонки вопрос информационной безопасности является таким же важным, как и вопрос качества и темпов производства", — добавил представитель компании TechEx.

Данные, за которыми "охотился" враг, имеют критическое значение не только для отдельного производителя, но и для отрасли и обороноспособности Украины в целом.

"Мы — команда, которая изначально создавалась военными для обеспечения потребностей военных. Поэтому нам особенно трудно признавать тот факт, что КГБ-шные методы работают, они до сих пор эффективны. Враг ведет грязную высококвалифицированную игру и собственных сил уже недостаточно. Наша система безопасности имеет несколько уровней, учитывает все доступные последние апдейты и постоянную работу с персоналом, но мы — не контрразведка и не имеем тех ресурсов и средств, которые имеют они", — говорится в заявлении производителя.

Украинские оружейники являются приоритетными целями для вражеской агентуры, технической разведки и киберопераций. Именно поэтому эффективное взаимодействие между производителями вооружения и спецслужбами является одним из ключевых факторов защиты национальной безопасности Украины.

"Призываем коллег не медлить, "сверить часы", сделать дополнительные проверки и обновить уровни доступа. К сожалению, не исключено, что аналогичные "сюрпризы" уже присутствуют в ваших офисах. Мы открыты делиться собственным опытом, контактируйте, ведь все мы работаем с одной целью — для победы Украины", — призвал коллег к сотрудничеству представитель компании TechEx.

TechEx — украинская оборонная компания, которая специализируется на разработке и производстве беспилотных авиационных систем, в частности FPV-дронов и перехватчиков. Основной продукцией TechEx являются оптоволоконные дроны линейки Stalker (XO-10, XO-15) и перехватчик Striker Mini, предназначенный для уничтожения вражеских беспилотников. Перехватчик Striker Mini усиливает возможности противодействия вражеским БПЛА, позволяя оперативно обнаруживать и уничтожать цели в воздухе. В сочетании с FPV-дронами это формирует комплексный подход к ведению современной войны.