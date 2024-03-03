В ОК 'Юг' объяснили, как один 'Шахед' мог разрушить целый подъезд дома в Одессе

Боевая часть дрона-камикадзе, которым россияне ударили по многоэтажному дому в Одессе, могла быть модернизирована. Именно этот фактор может объяснять существенные разрушения целого подъезда.

Однако окончательные выводы можно будет делать только после заключения экспертов и правоохранительных органов. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас продолжается изучение остатков дрона и характер разрушений многоэтажки. При этом поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому специалисты могут обнаружить дополнительные части БПЛА.

"Эксперты работают над оценкой того, что произошло – тип попадания, остатки дрона и тип разрушений. Кроме того, поисково-спасательная операция еще продолжается. Разбирая завалы, возможно, будут найдены еще какие-то части барражирующего боеприпаса", – сказала Гуменюк.

Также она не исключает, что в этом дроне могла стоят усиленная боевая часть. Спикер ОК "Юг" подчеркнула, что российские террористы постоянно работают над усовершенствованием своего оружия.

"Мы уже видели модификации ракет, они пытаются подстроить их под свои планы. Они используют авиабомбы, это тоже определенная модификация. Поэтому мы понимаем, что изменения в вооружении, которое враг будет применять, продолжаются", – заявила Гуменюк.

В комментарии журналистам спикер ОК "Юг" добавила, что в последнее враг пытается запускать дроны на очень низких высотах. Это в определенной степени отводит БПЛА от систем противовоздушной обороны и затрудняет их обнаружение. Также она рассказала, что кроме боевой части россияне модифицируют двигатели дронов.

Напомним, в ночь на 2 марта российские войска атаковали Украину 17 дронами. Силы ПВО сбили 14 из них. В Одессе в результате падения "Шахеда" на жилую многоэтажку был полностью разрушен подъезд. По состоянию на 9 часов утра известно по меньшей мере о десяти погибших.

Ранее сообщалось, что в результате российского теракта погибла многодетная семья военных. Мужа с женой и одним ребенком спасатели обнаружили под завалами. Еще двое их детей считаются пропавшими.

Среди жертв – трое детей: мальчики 3 лет и 4 месяцев, а также 8-месячная девочка. В частности, 4-месячный малыш погиб вместе со своей мамой. А трехлетний мальчик – с папой, мама малыша в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию. Еще одну маму с ребенком нашли под завалами утром 3 марта.