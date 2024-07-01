В оккупированной Макеевке сообщают о прилете: под удар могла попасть ПВО захватчиков. Видео

В пригороде оккупированного Донецка Макеевка днем 1 июля заявили о прилетах, после которых вспыхнул пожар. По данным СМИ, под удар могла попасть ПВО российских захватчиков.

Видео дня

Местные паблики около 12 часов дня опубликовали видео, на которых видны столб дыма над Макеевкой и пожар в поле после прилета. Отмечается, что в городе прогремело три взрыва в микрорайоне Зеленый.

Позже сообщалось о работе ПВО в оккупированных Донецке и Макеевке.

Кроме того, местные СМИ сообщили о задымлении в Петровском районе Донецка.

Оккупационный "глава администрации" Донецка, коллаборант Алексей Кулемзин заявил об украинском обстреле.

Украинский журналист из Донецка Денис Казанский сообщил, что в Макеевке, вероятно, была поражена ПВО оккупантов.

"В оккупированной Макеевке прилет. Сообщается об уничтожении ПВО в Советском районе города", – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня в оккупированном Бердянске на Запорожье слышали две волны взрывов. Оккупанты отчитались, что "все сбили", однако, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, сбивали цели они "районом аэропорта, промзоной или портом".

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