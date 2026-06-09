В оккупированном Алчевске прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео

В город Алчевск на Луганщине, оккупированный с 2014 года, наведались дроны. Местные жители слышали работу ПВО, серию прилетов и видели зарево и дым от пожара.

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Предположительно, атаку совершили ударные БпЛА Сил обороны Украины. В сети пишут, что в Алчевске было несколько очень громких взрывов.

Атака началась поздно вечером в понедельник, 8 июня и продолжалась в ночь на вторник. "После серии прилетов вспыхнул масштабный пожар", – отметили авторы Telegram-канала Exilenova+.

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По состоянию на 01:00 вторника информация о том, какой именно объект на ВОТ загорелся в результате обстрела, уточнялась.

Как писал OBOZ.UA:

– Бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 обнародовали результаты боевой работы за прошедшую неделю (1–7 июня). Украинские операторы дронов нанесли удары по российским целям на оперативной глубине до 150 километров. Они уничтожили около 110 единиц техники и почти роту пехоты оккупантов.

– Медиа заявили, что Украина могла получить передовые американские крылатые ракеты AGM-188A Rusty Dagger и использовать их против российских войск. Они разрабатывались специально для украинских защитников по системе ERAM.

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