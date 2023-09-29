В оккупированном Бердянске прогремел взрыв: начались перебои с электроснабжением

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в пятницу, 29 сентября, прогремел громкий взрыв. После этого в ряде районов города наблюдались перебои с электро- и водоснабжением.

О "бавовне" у российских захватчиков сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на жителей Бердянска. Первыми подробностями он поделился на своем канале в Telegram.

"Оккупанты "глубокого тыла" продолжают нарушать технику безопасности", – пошутил чиновник.

Одно из местных интернет-сообществ написало, что взрыв слышали в микрорайоне Колония и в нагорной части города. Электричество после него начало работать нестабильно. Жителям посоветовали выключить электроприборы из сети. У некоторых также были проблемы с водой.

По состоянию на 13:45 пятницы детальной информации о характере и месте взрыва не было.

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Как писал OBOZREVATEL:

– 23 сентября "бавовна" посетила российских оккупантов в Бердянске и Токмаке Запорожской области.

– 8 сентября взрывы произошли на территории Бердянского муниципального лицея, где враг обустроил один из "избирательных участков" для незаконных "выборов".

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