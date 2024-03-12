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В оккупированном Бердянске прогремел взрыв в районе аэропорта, виднеется дым. Фото

Марина Погорилко
War
1 минута
3,8 т.
В оккупированном Бердянске прогремел взрыв в районе аэропорта, виднеется дым. Фото

Во вторник, 12 марта, во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы. Громко было в районе аэропорта.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на информацию активистов сопротивления. Руководитель Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина подтвердила информацию и сообщила, что местные жители слышали взрыв и наблюдают столб дыма на въезде со стороны Мариуполя.

В оккупированном Бердянске прогремел взрыв в районе аэропорта, виднеется дым. Фото
В оккупированном Бердянске прогремел взрыв в районе аэропорта, виднеется дым. Фото
В оккупированном Бердянске прогремел взрыв в районе аэропорта, виднеется дым. Фото

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