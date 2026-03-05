В оккупированном Бердянске прогремели взрывы: говорят о попадании в районе порта и госпиталя захватчиков

Ночью 5 марта в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы. Очевидцы насчитали в городе как минимум три мощных взрыва.

По предварительным данным, удары пришлись в районе порта и военного госпиталя. Об этом в Telegram заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Ситуация в Бердянске

По его словам, ночью в городе прогремели три мощных взрыва. Одно попадание было зафиксировано в район порта, еще одно – в районе военного госпиталя.

Жители захваченного города рассказали, что ночью в домах дрожали стекла и чувствовалась ударная волна. После этого почти всю ночь в небе через город летали дроны.

Также сообщается, что после атаки по Бердянску возник пожар в районе школы №9. Кроме того, ближе к утру наблюдался пожар в районе автовокзала.

Российские медиа пишут, что в оккупированном Бердянске ночью была объявлена тревога на фоне опасности ударов украинских БПЛА. При этом захватчики утверждают, что причиной взрывов стала "работа сил ПВО по вражеским дронам".

Напомним, 4 марта российская оккупационная армия атаковала Николаев дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стал объект транспортной инфраструктуры. Вследствие обстрела пострадал человек.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-морской флот государства-агрессора России пытался замаскировать фрегат "Адмирал Эссен", чтобы защитить от украинских морских дронов. На корабль нанесли камуфляж, чтобы визуально изменить тип корабля. Однако, как показала история, это ему не помогло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!