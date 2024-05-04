В оккупированном Бердянске взорвался автомобиль: на месте уже "военная полиция" оккупантов

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в субботу, 4 мая, произошел взрыв в авто. ЧП случилось на Мелитопольском шоссе в первой половине дня.

Это подтвердили местные жители. Информацией от украинцев поделилась глава городской военной администрации Виктория Галицина на своем канале в Telegram.

"Бердянцы сообщают, что на Мелитопольском шоссе взорвался автомобиль. На месте происшествия уже работает военная полиция оккупантов и спасатели", – рассказала чиновница.

Кому принадлежало транспортное средство, информации пока что нет. Галицина посоветовала подождать официальных подробностей.

Напомним: вечером 2 мая в Бердянске слышали взрывы. По предварительным данным, прилет был по заводу "Дормаш" в микрорайоне Колония, на место выехали машины скорой помощи. На этом объекте после захвата города расположились военнослужащие страны-агрессора России.

Как писал OBOZ.UA, в апреле в оккупированном Старобельске Луганской области подорвали авто местного коллаборанта. Валерий Чайка, который занимал пост "замглавы Центра по обслуживанию образовательных организаций ЛНР", погиб при взрыве.

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