В оккупированном Днепрорудном партизаны взорвали мост: тяжелая техника уже не пройдет - ВСУ

Во временно оккупированном Днепрорудном, что в Запорожской области, партизаны взорвали мост. Теперь тяжелая техника российских захватчиков уже не пройдет.

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Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он отметил, что информация подтверждена, однако фото сделать возможности нет, поскольку оккупанты повсюду оцепили территорию.

"Сегодня в Днепрорудном партизаны отработали мост. В результате взрыва выбило три опоры, тяжелая техника и вооружение уже не пройдет", – говорится в сообщении.

Штефан уточнил, что по этой дороге захватчики логистически поддерживали войска на Ореховском направлении.

"Спасибо мужественным землякам. Позже обязательно обнародуем ваши имена. Вы настоящие Герои! Слава Украине и ее воинам" – добавил офицер ВСУ.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский впервые подтвердил, что основные силы наступательного резерва ВСУ еще не введены в бой с Россией. Он отметил, что украинские защитники ведут разведку боем, обнаруживая слабые места врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ впервые освободили территорию, которая до полномасштабного вторжения находилась в "серой зоне"