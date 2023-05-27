В оккупированном Крыму наемники ЧВК учили школьников стрелять и 'промывали мозги' – ЦНС

Во временно оккупированном Крыму россияне провели для школьников мероприятия "военно-патриотического воспитания". Для этого были привлечены наемники "частной военной кампании "левадия", созданной гауляйтером полуострова Сергеем Аксеновым, которые учили детей стрелять из автоматов и оказывать первую медицинскую помощь.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что мероприятия были проведены в середине мая.

В Центре напомнили, что оккупанты на временно оккупированных территориях создали ячейки "Юнармии", где детей готовят к боевым действиям против Украины. Это некое милитаристическое объединение школьников, под эгидой министерства "обороны" России, вроде "гитлерюгендов" в нацистской Германии. Несмотря на добровольный характер организации, детей туда записывают в основном принудительно.

Напомним, ранее сообщалось, что страна-агрессор усилила пропаганду среди детей на временно оккупированных территориях Украины. Путинский режим апробирует методы, которые, по его мнению, спустя десятилетие смогут превратить украинских детей в россиян.

Под разными пропагандистскими лозунгами оккупанты пытаются привлекать школьников в "Юнармию". Для промывания мозга детям на оккупированные территории приезжают профессиональные массовики российского фашизма, задача которых состоит в подталкивании детей к поддержке РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист и украинофоб Антон Красовский снова заговорил об убийствах украинцев и подтвердил, что до сих пор считает, что украинских детей нужно топить и сжигать.

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