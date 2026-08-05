В оккупированном Крыму ночью прогремели взрывы, пропало электричество: что известно о последствиях

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 5 августа раздались взрывы, после чего в отдельных районах пропало электроснабжение. Была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников, а местные жители сообщали о работе средств противовоздушной обороны.

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В то же время из-за перебоев с электричеством в некоторых населенных пунктах возникли проблемы с поставками продуктов. Об этом сообщают "Крым.Реалии" и движение "Желтая лента".

Взрывы и перебои с электроснабжением

По сообщениям местных источников, поздно вечером 4 августа в Севастополе раздались взрывы. В частности, громкий звук был слышен в районе мыса Фиолент.

После этого оккупационные власти объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. Местные жители сообщали о работе российской противовоздушной обороны, а также об отключении электроэнергии в отдельных микрорайонах города.

Кроме того, сообщается о введении "особых мер безопасности" на автозаправочных станциях и подстанциях. По состоянию на ночь тревога в городе продолжалась.

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Дефицит продуктов из-за отключений

Активисты движения "Жёлтая лента" сообщают, что в посёлке Чёрноморское из-за длительных перебоев с электроснабжением ухудшается ситуация с продуктами питания.

По их данным, в магазинах всё чаще опустевают холодильники, в частности исчезают мясные и молочные продукты. Причиной называют невозможность обеспечить надлежащие условия хранения без стабильного электроснабжения, а также отсутствие резервных источников питания.

Реакция сторон

Российские власти и Министерство обороны РФ официально не комментировали ситуацию. Украинские военные также не делали заявлений относительно событий в Крыму.

Информация о последствиях взрывов и масштабах повреждений уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сергей Братчук заявлял, что Силы обороны Украины работают над реализацией задач, направленных на изоляцию временно оккупированного Крыма. Одна из ключевых целей – заставить оккупантов пойти на "жест доброй воли".

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