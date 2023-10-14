В оккупированном Крыму пожары: горят газопровод вблизи Симферополя и дамба с переправой через Сиваш на Херсонщину

Вечером 14 октября в оккупированном Крыму вспыхнули пожары. Там горят газопровод вблизи Симферополя и дамба с переправой через Сиваш на Херсонщину.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Предварительно удар был нанесен американской реактивной системой залпового огня HIMARS.

"Есть еще один пожар и гораздо более интересный. На первый взгляд пустынный берег Сиваша. Но тут есть малоизвестная дамба с переправой в Херсонскую область, целый укрепрайон и батарея РЭБ", – говорится в сообщении.

Кроме того, спутник показывает пожар на газопроводе западней Симферополя. Огонь замечен рядом с трассой "Таврида".

К слову, вечером 9 октября в районе Севастополя прогремел сильный взрыв и начался пожар. В СМИ сообщали о вероятном прилете.

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Как писал OBOZ.UA, взрывы в районе Севастопольской бухты слышали 6 октября, перед этим в городе включили сигнал воздушной тревоги. Российские захватчики убеждали, что они использовали табельные средства маскировки и "паники нет".

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