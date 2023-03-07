В оккупированном Крыму слышали взрывы в районе аэродрома ''Бельбек'': оккупанты говорят об ''учениях''

В Севастополе утром 7 марта слышали взрыв. По словам местных жителей он прозвучал в районе аэродрома "Бельбек".

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Оккупанты уже заявили о проведении "учений". Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Севастополе тревожно... Говорят о взрыве в районе аэродрома "Бельбек". А Колобок губернатор успокаивает – учения", – отмечено в сообщении.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев уверяет, что никаких взрывов в городе не было, а звуки связаны с "тренировкой корабельных расчетов на внешнем рейде".

"В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно", – написал представитель оккупационной "администрации".

Напомним, 5 марта, в Мелитопольском районе Запорожской области украинские военные отминусовали сразу две военные базы оккупантов. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, результаты "адских выходных" для оккупантов еще доразведываются, но "сотни оккупантов вернутся домой в черных пакетах".

А 3 марта вблизи Мелитополя также раздавались взрывы. Местные утверждали, что "бавовна", скорее всего, наведалась на полигон для подготовки российских "мобиков" недалеко от города. После взырвов оккупанты подняли в воздух авиацию.

Предварительно, "бавовна" посетила полигон, где оккупанты готовят "мобиков" в районе Акимовки и Молочного лимана.