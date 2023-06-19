В оккупированном Крыму слышали звуки взрывов, в Валуйках на Белгородщине жалуются на мощный обстрел. Фото и видео

Ночью 19 июня во временно оккупированном Крыму слышали звуки взрывов. Также местные жители заявляли о вертолетах, которые пролетали над домами "со странными короткими звуками".

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В то же время в Белгородской области РФ в очередной раз пожаловались на обстрелы. Об этом сообщают российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Громкие звуки ночью 19 июня слышали на севере временно оккупированного полуострова. Жители Крыма, помимо взрывов и автоматных очередей, слышали, как над домами пролетали вертолеты.

Примечательно, что оккупационные "власти" Крыма никак не комментировали ночные звуки, которые напугали местных жителей. Также пока что не поступало никакой информации о разрушениях или других явных последствиях взрывов.

В то же время на обстрелы пожаловались жители Белгородской области. В РФ заявили, что под обстрелом якобы оказался населенный пункт Валуйки. Пропагандисты утверждают о семи пострадавших со средней тяжестью травм.

Кроме того, на Белгородщине заявили, что повреждения зафиксированы в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях. В результате обстрела якобы выбиты окна и посечены фасады. В одном из домовладений горела хозпостройка.

Напомним, российские захватчики пожаловались на очередную атакую дронами во временно оккупированном Крыму. По легенде крымского гауляйтера Сергея Аксенова, над полуостровом якобы уничтожили 9 БПЛА.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму 4 июня также заявляли о якобы атаке сразу девятью беспилотниками. Оккупационные "власти" похвасталась успешной работой российской ПВО, но признали и повреждения.

Какс сообщал OBOZREVATEL, после устроенной россиянами экологической катастрофы из-за подрыва Каховской ГЭС среди захватчиков во временно оккупированных Херсонской области и Крыму, вероятно, распространяется холера. Ежедневно в военные госпитали поступают новые военные РФ с подозрением на это заболевание.