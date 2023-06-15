В оккупированном Крыму пожаловались на атаку дронов, в Краснодаре ночью слышали звуки взрывов. Фото и видео

Российские захватчики пожаловались на очередную атакую дронами во временно оккупированном Крыму. По легенде крымского гауляйтера Сергея Аксенова, над полуостровом якобы уничтожили 9 БПЛА.

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Кроме того, этой ночью мощные взрывы прогремели в Краснодаре. Об этом пишут Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так называемый "губернатор Крыма" отчитался перед кремлевскими пропагандистами, что ночью 15 июня в небе над временно оккупированным полуостровом было зафиксировано 9 дронов.

Также военный преступник выдал, что 6 БПЛА якобы были уничтожены средствами российской ПВО, а еще 3 – заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы. В то же время пропагандисты пишут, что один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе недалеко от села Докучаево. В качестве "доказательств" пропагандисты показали фотографии поля, на котором лежат якобы обломки БПЛА.

Также неспокойно этой ночью было в российском Краснодаре. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мощный взрыв. Местные власти об инциденте ничего не говорили.

В то же время напуганные россияне в соцсетях спрогнозировали, что через некоторое время пропагандисты вновь расскажут, что ночные звуки – это результат "учений" или "перехода самолета на сверхзвук".

Действительно, на утро экстренные службы Краснодара заявили, что громкий звук, похожий на взрыв, который услышали жители Краснодара ночью 15 июня, "связан с преодолением самолетом звукового барьера".

Напомним, во временно оккупированном Крыму 4 июня также заявили о якобы атаке сразу девятью беспилотниками. Захватнические "власти" похвасталась успешной работой российской ПВО, но и признали повреждения.

Ранее сообщалось, что инженерные подразделения российской оккупационной армии на протяжении последних нескольких дней минируют цеха предприятия "Крымский титан", которые пока продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Враг может готовить масштабную техногенную катастрофу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая в районе бухты Севастополя звучала беспорядочная стрельба, похожая на отражение воздушных целей. А за день до того мощная "бавовна" посетила Севастополь и Саки.

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