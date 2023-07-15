В оккупированном Крыму в ресторане отказались обслуживать российских военных

Во временно оккупированном Крыму в ресторане отказались обслуживать российских оккупантов. Группу захватчиков в российской военной форме сотрудники одного из ресторанов в Джанкойском районе отказывались впускать в заведение.

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Когда же оккупанты таки зашли внутрь, им заявили, что мест в ресторане нет, а все столики зарезервированы. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

На сотрудников ресторана "БарБарОсс", расположенного в селе Изумрудное Джанкойского района в оккупированном Крыму местный коллаборант Александр Талипов, создавший группу по преследованию проукраински настроенных крымчан, написал донос в ФСБ. Предателя возмутило то, что, по словам одного из российских оккупантов, в этом зведении ему отказали в обслуживании из-за того, что в ресторан он с группой других военнослужащих пришли в российской военной форме.

Талипов требует от ФСБ "провести проверку".

Он опубликовал рассказ оккупанта, который пожаловался на то, что в крымском ресторане ему оказались не рады.

"Меня 1.07.23 года вместе с моей супругой и моими товарищами отказались впускать в ресторан "Барбарос" который находится в селе Изумрудное Джанкойского района по причине того, что я и мои товарищи были в военной форме одежды. Сначала сотрудники говорили, что нам просто запрещен вход, после прямо перед нами начали расставлять таблички "резервирования столов" и нагло врать в лицо, что мест нет", – цитирует военного РФ предатель Талипов.

Последовала ли уже на донос предателя реакция от российской спецслужбы, на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Залужный пообещал освободить Крым при первой же возможности. Он уверил, что сделает все для возвращения оккупированного полуострова в Украину – и никто не сможет его остановить на пути к этой цели.