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В оккупированном Крыму в ресторане отказались обслуживать российских военных

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
2,0 т.
В оккупированном Крыму в ресторане отказались обслуживать российских военных

Во временно оккупированном Крыму в ресторане отказались обслуживать российских оккупантов. Группу захватчиков в российской военной форме сотрудники одного из ресторанов в Джанкойском районе отказывались впускать в заведение.

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Когда же оккупанты таки зашли внутрь, им заявили, что мест в ресторане нет, а все столики зарезервированы. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

На сотрудников ресторана "БарБарОсс", расположенного в селе Изумрудное Джанкойского района в оккупированном Крыму местный коллаборант Александр Талипов, создавший группу по преследованию проукраински настроенных крымчан, написал донос в ФСБ. Предателя возмутило то, что, по словам одного из российских оккупантов, в этом зведении ему отказали в обслуживании из-за того, что в ресторан он с группой других военнослужащих пришли в российской военной форме.

Талипов требует от ФСБ "провести проверку".

Он опубликовал рассказ оккупанта, который пожаловался на то, что в крымском ресторане ему оказались не рады. 

"Меня 1.07.23 года вместе с моей супругой и моими товарищами отказались впускать в ресторан "Барбарос" который находится в селе Изумрудное Джанкойского района по причине того, что я и мои товарищи были в военной форме одежды. Сначала сотрудники говорили, что нам просто запрещен вход, после прямо перед нами начали расставлять таблички "резервирования столов" и нагло врать в лицо, что мест нет", – цитирует военного РФ предатель Талипов.

Последовала ли уже на донос предателя реакция от российской спецслужбы, на данный момент неизвестно.

В оккупированном Крыму в ресторане отказались обслуживать российских военных

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Залужный пообещал освободить Крым при первой же возможности. Он уверил, что сделает все для возвращения оккупированного полуострова в Украину – и никто не сможет его остановить на пути к этой цели. 

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