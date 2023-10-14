В оккупированном Кутейниково на Донбассе горит газопровод: первые подробности. Фото и видео

Во временно захваченной войсками России части Донецкой области Украины вечером в пятницу, 13 октября, вспыхнул мощный пожар. По предварительным данным, горел газопровод в населенном пункте Кутейниково.

Этот поселок расположен недалеко от оккупированного Иловайска. О пожаре сообщили местные каналы в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Первые сообщения начали публиковать около 22:40. Паблики также показали кадры с места инцидента. На фото и видео видно сильный пожар.

Видео дня

Как утверждают местные жители, слова которых цитируют каналы, пожар вспыхнул на газопроводе. Что стало его причиной, пока не известно. Оккупационные "власти" захваченного населенного пункта инцидент пока не комментировали.

"Очевидцы сообщают, что из-за пожара в районе Кутейниково все машины разворачивают на Новоазовск", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 13 октября в российском Брянске раздался взрыв. В районе мясокомбината вспыхнул сильный пожар, российские пропагандисты заявили об "атаках ВСУ" на строительный комплекс и химический завод.

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