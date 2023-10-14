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В оккупированном Кутейниково на Донбассе горит газопровод: первые подробности. Фото и видео

Ольга Липич
War
2 минуты
849
В оккупированном Кутейниково на Донбассе горит газопровод: первые подробности. Фото и видео

Во временно захваченной войсками России части Донецкой области Украины вечером в пятницу, 13 октября, вспыхнул мощный пожар. По предварительным данным, горел газопровод в населенном пункте Кутейниково.

Этот поселок расположен недалеко от оккупированного Иловайска. О пожаре сообщили местные каналы в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В оккупированном Кутейниково на Донбассе горит газопровод: первые подробности. Фото и видео
В оккупированном Кутейниково на Донбассе горит газопровод: первые подробности. Фото и видео

Первые сообщения начали публиковать около 22:40. Паблики также показали кадры с места инцидента. На фото и видео видно сильный пожар.

В оккупированном Кутейниково на Донбассе горит газопровод: первые подробности. Фото и видео
Видео дня
В оккупированном Кутейниково на Донбассе горит газопровод: первые подробности. Фото и видео

Как утверждают местные жители, слова которых цитируют каналы, пожар вспыхнул на газопроводе. Что стало его причиной, пока не известно. Оккупационные "власти" захваченного населенного пункта инцидент пока не комментировали.

В оккупированном Кутейниково на Донбассе горит газопровод: первые подробности. Фото и видео
В оккупированном Кутейниково на Донбассе горит газопровод: первые подробности. Фото и видео

"Очевидцы сообщают, что из-за пожара в районе Кутейниково все машины разворачивают на Новоазовск", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 13 октября в российском Брянске раздался взрыв. В районе мясокомбината вспыхнул сильный пожар, российские пропагандисты заявили об "атаках ВСУ" на строительный комплекс и химический завод.

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