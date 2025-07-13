В оккупированном Мариуполе агент 'Атеш' сжег авто кадыровцев. Фото

Украинские партизаны снова устроили диверсию во временно захваченном войсками России Мариуполе на Донетчине. Агент военного движения "Атеш" уничтожил автомобиль оккупантов из чеченского подразделения "Ахмат", которое подчиняется Рамзану Кадырову.

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Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в Telegram-канале "Атеш". Партизаны опубликовали фото и видео горящего автомобиля и отметили, что операция проходила ночью.

Там добавили, что агент "Атеш" успешно скрылся с места, пока кадыровцы спали в чужом доме.

"Передаем привет муртадам-кадыровцам и лично Лаптям Аладдина (Апти Алаудинов – командир "Ахмата". – Ред.). Напоминаем, что вам запрещено снимать тиктоки на украинской земле. Ваше незаконное пребывание здесь будет наказываться всеми доступными методами. Мариуполь – это Украина!" – подчеркнули в "Атеш".

Партизаны также призвали местных жителей присоединяться к движению, чтобы внести вклад в борьбу с российским оккупационным войском.

Ранее стало известно, что в оккупированном Мелитополе бойцы ГУР МО и движения сопротивления нанесли врагу потери. Очередную операцию они провели на территории одного из предприятий города. Ликвидировано пятеро захватчиков из "Росгвардии" и уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью.

Как сообщал OBOZ.UA, агент "Атеш" разведал позиции 428-го мотострелкового полка оккупантов на Покровском направлении. На этом КП находилось много офицеров, которые организовывали управление боем на одном из участков фронта.

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