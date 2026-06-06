В оккупированном Мариуполе атаковали порт: над городом поднялся дым. Фото

6 июня стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе под атакой оказался порт. Из-за удара над городом поднимается дым.

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Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Также паблик обнародовал кадры горящего объекта.

Подробностей о последствиях удара, по состоянию на момент публикации нет.

Ранее стало известно, что дроны атаковали также Ленинградскую область России. Одной из вероятных целей стал Кронштадтский морской завод, вблизи которого после взрывов возник пожар.

Местные жители также сообщали о дыме в районе Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Кроме того, под удар могли попасть арсенал Военно-морского флота РФ и предприятие, занимающееся производством подводного вооружения.

По информации Exilenova+, местные жители сообщали о попадании в районе Кронштадтского морского завода.

Также напомним, что этим утром также дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ. Она расположена в Усть-Лабинске. Там вспыхнул мощный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ночи 5 июня пилоты Сил беспилотных систем ВСУ поразили сразу пять вражеских судов в прибрежных водах временно оккупированных территорий Украины и портах Мариуполя и Бердянска. Среди них – сухогрузы и танкеры, которые перевозили краденое украинское зерно, военные грузы и топливо.

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