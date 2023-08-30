В оккупированном Севастополе ночью прогремели взрывы. Видео

Ночью, 30 августа, в оккупированном россиянами Севастополе снова было громко. Местные жители сообщают, что звуки "мопедов", взрывы и стрельбу было слышно в Нахимовском районе города, в том числе в районе Севастопольской бухты.

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Об этом пишут местные Telegram-каналы. Также российские паблики сообщают, что город атаковали БПЛА, к которым также присоединились морские дроны.

В 02:53 ночи в центральной части Севастополя были слышны ракетные пуски и стрельба из автоматического оружия.

Так называемый губернатор города Развожаев заявил об атаке дронов в районе Севастопольской бухты, в районе работали российские силы ПВО. Как он пишет, информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.

Напомним, что украинские дроны 27 августа атаковали военный аэродром в Курске. Они отработали по пяти российским самолетам, радару С-300 и двум "Панцирям".

Впоследствии стало известно, какими дронами атаковали военный аэродром в Курске. Выяснилось, что для этого были использованы дроны-камикадзе SYPAQ, поставляемые Украине Австралией. Отмечается, что австралийские бумажные дроны SYPAQ сделаны из картона и резинок. Они тихи, как птицы, потому что электрические, более того, эти летающие бомбы невидимы для радаров.