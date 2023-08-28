Из картона и резинок: стало известно, какими дронами атаковали военный аэродром в Курске. Фото и видео

Военная контрразведка Службы безопасности Украины в ночь на 27 августа атаковала аэродром в российском Курске. Выяснилось, что для этого были использованы дроны-камикадзе SYPAQ, поставляемые Украине Австралией.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственные источники, а также аккаунт "FUCK RUSSIA" в соцсети X, ранее известной как Twitter. Отмечается, что австралийские бумажные дроны SYPAQ сделаны из картона и резинок.

Они тихи, как птицы, потому что электрические, более того, эти летающие бомбы невидимы для радаров.

Партию первых ста картонных беспилотников ВСУ получили в марте этого года.

"Украинские Кулибины модернизировали картонный дрон: начинили его взрывчаткой и в районе 4 часа утра 27 августа пустили около 16 SYPAQ в сторону части РЭБ и военного аэродрома Халино. Лишь небольшая часть из них были боевыми. Остальные – пустые, для отвлечения ПВО и солдат на местах", – рассказал источник Telegram-канала Mash.

Добавим, что ключевой особенностью этих БПЛА является низкий профиль. По словам представителя компании, во избежание разрушения корпуса дрона прочный картон пропитывают воском. Такие аппараты способны поднять груз до 3-5 кг и нести его в течение 1-3 часов в зависимости от нагрузки на дальность 40-120 км.

В настоящее время ВСУ получили уже более 60 поставок от этой компании. Ежемесячно доставляется около 100 единиц австралийских картонных дронов. Они помогают нашим бойцам в доставке боеприпасов, еды и медикаментов непосредственно на передовую, также могут совершать разведывательные полеты и сброс взрывных устройств.

Стоит отметить, что в ночь на 27 августа в российском Курске произошло несколько взрывов. Очевидцы утверждали, что их было не менее 13.

В минобороны России утром заявили, что российская ПВО сбила один дрон, он врезался в многоэтажку, выбив окна в квартирах на нескольких этажах.

Однако наши источники утверждают, что этим дело не ограничилось. Россияне умолчали о том, что "бавовна" посетила военный аэродром в Курске.

Напомним, ранее сообщалось, что минувшей ночью в Курске раздалось до 13 взрывов. Утром губернатор региона заявил о попадании БПЛА в многоэтажное здание.

Российские журналисты провели расследование и установили, что упомянутый дрон не долетел около 300 м до места дислокации бригады радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Также сообщалось, что 20 августа в Курске раздался взрыв на вокзале, обломки выбитых окон ранили пять человек. В Московской области в это же время закрывали аэропорты из-за угрозы атаки дронов.