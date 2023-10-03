В оккупированном Севастополе прозвучали взрывы: первые подробности

Вечером во вторник, 3 октября, в оккупированном Крыму была объявлена воздушная тревога. В Севастополе слышали взрывы, а российские захватчики уже успели заявить о работе своей ПВО. Она якобы сбила ракету или БПЛА – оккупанты предоставляют разные данные.

В крымских пабликах писали, что в Севастополе приостановили движение морского и наземного общественного транспорта. Людей призывали оставаться дома или пройти в укрытия, часть из которых, как известно, в Крыму во время тревоги оказываются закрытыми.

Местные мониторинговые каналы писали об опасности ракет и БПЛА на всем полуострове. "НАТОвские Boeing P-8A Poseidon и беспилотник RQ-4B Global Hawk в небе у крымской акватории", – добавляли там.

Позже в минобороны РФ заявили, что Крым около 20:30 был атакован с использованием украинской противокорабельной ракеты "Нептун". Российская ПВО якобы перехватила и уничтожила ее "над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова".

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Что интересно, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев предоставил совсем другую информацию – по его словам, ПВО РФ якобы сбила БПЛА, а его фрагменты упали на жилой дом.

"Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла", – заявил он.

При этом Развожаев призвал доверять информации "только из официальных источников". Он также заверил, что "все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности".

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Крыму в районе Джанкоя 1 октября слышали сильный звук взрыва. Предварительно на полуостров залетела ракета. Были повреждены складские помещения оккупантов.

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