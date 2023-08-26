В оккупированном Севастополе вспыхнул мощный пожар в районе Казачьей бухты: валит черный дым. Видео

Вечером, 26 августа, в оккупированном Севастополе вспыхнул мощный пожар. Огонь образовался в районе Казачьей бухты.

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Соответсnвующие кадры появились в Telegram. На них виден черный дым (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По данным местных пабликов, в Севастополе в районе Казачьей бухты загорелись пустые складские помещения. Однако насколько точная информация о том, в складах действительно ничего нет, поверить сложно.

Сообщалось, что к месту пожара уже прибыли пожарные.

Как известно, вечером 24 августа в Гагаринском районе временно оккупированного Севастополя раздалось не менее 7 сильных взрывов. Пророссийские местные Telegram-каналы сразу начали разгонять информацию о том, что это может быть "обучение".

И был не первый "салют" во временно оккупированном Крыму в День Независимости Украины. Ранним утром 24 августа там слышали взрывы возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут. СМИ писали, что, предварительно, произошло сражение с участием плавсредств и авиации. Позже в Главном управлении разведки МО Украины подтвердили, что речь идет об их совместной с ВМС ВСУ операции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что во временно оккупированном Крыму необходимо увеличить количество сделок. По его словам, уже сейчас на полуострове идет активная работа по уничтожению врага;

– также Буданов анонсировал наземную операцию по освобождению временно оккупированного Крыма и деоккупацию других территорий. Скоро все вернутся домой.

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