В оккупированном Севастополе заявили о "бавовне": взрывы слышали несколько раз за ночь
Утром 7 января во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Местные жители заявили, что система ПВО якобы сбила беспилотник.
Всего над Севастополем слышали два взрыва. Об этом сообщает местный Telegram-канал.
По предварительным данным, два громких взрыва прогремели в районе Античного проспекта в Севастополе.
"Что-то взорвалось 2 раза очень громко в районе Античного, не похоже на петарду, так как два взрыва подряд", – говорится в сообщении.
Спустя считанные минуты пропагандистские СМИ выдали, что причиной взрыва была отработка ПВО по беспилотнику.
Примечательно, что за несколько часов до этого в Севастополе также слышали громкие взрыва. По словам так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, силы ПВО сбили БПЛА над Северным молом.
Напомним, утром 4 января в оккупированном Севастополе также сообщали о взрывах. По сведениям очевидцев, они прозвучали около 5 часов в районе аэродрома "Бельбек".
Вечером 3 января взрывы раздались в российском Ростове-на-Дону. Судя по видео из города, там сработала ПВО.
Кроме того, сообщалось о взрывах в Джанкое, оккупанты заявили об уничтожении воздушной цели.
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. В частности, очередная "бавовна" произошла в Севастополе.
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