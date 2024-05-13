В оккупированном Сорокино на Луганщине раздались мощные взрывы: под ударом мог быть штаб оккупантов. Видео

В городе Сорокино (в 1938–2016 годах – Краснодон) на временно оккупированной территории Луганской области утром 13 мая прогремели взрывы. Был прилет в объект противника; возможно, поражен штаб ВС РФ и тыловой склад боеприпасов, на месте было слышно вторичную детонацию.

Telegram-канал украинских артиллеристов из дивизиона "Тиваз" написал об эффективной работе "старшего брата". Проект ASTRA распространил версию о попадании в штаб российских оккупантов. В InformNapalm отметили, что активно взрывался склад БК врага.

Местные пропагандистские Telegram-каналы подтвердили взрывы в городе. После "бавовны" дорога на Сорокино со стороны Луганска и Изварино была временно перекрыта.

Предварительно, взрывы гремели в районе местного завода "Юность".

Сорокино с апреля 2014 года находится под оккупацией. Примерно в 4 километрах на восток от населенного пункта расположена граница Луганской области Украины с Ростовской областью Российской Федерации.

Как писал OBOZ.UA, 11 мая во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Прилетело неподалеку от места, где оккупанты и коллаборанты собрались, чтобы праздновать "день ДНР", и откуда должен был стартовать автопробег.

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