В оккупированных Севастополе и Саках прогремели взрывы, возникли проблемы со светом. Фото и видео

Днем 30 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. После этого над Севастополем и Саками поднялся столб черного дыма.

Очевидцы утверждают, что в Саках было слышно около 4 взрывов, после чего в некоторых районах пропало электричество. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время о трех взрывах сообщается во временно оккупированном Севастополе. Стоит отметить, что за некоторое время до взрывов захватчики объявили на полуострове воздушную тревогу. Позже появилась информация, что в некоторых районах поднимаются столбы дыма. В частности, о прилете сообщается на территории Севастопольского морского завода. Однако оккупанты выдали, что в районе Южной бухты поставили дымовую завесу.

Так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков утверждает, что по телевидению транслируется "ложный" сигнал воздушной тревоги, так как трансляция одного из кабельных операторов Крыма "взломана". Но в это же самое время во многих местах полуострова гремят взрывы.

Видео дня

Оккупационные "власти" Крыму заявили, что над Севастополем якобы сбили две воздушные цели. Захватчики утверждают, что обломки упали на территорию школы № 27 на улице Пасечной и в Инкермане.

По предварительным данным, взрывы в Сакском районе раздались на военном аэродроме в поселке Новофедоровка. Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что из-за угрозы огневого поражение российские оккупанты подняли в воздух над Крымом большое количество тактической авиации.

Напомним, 29 октября в оккупированном Крыму взрывы раздались в Евпатории и Черноморском. Местные жители слышали в небе гул, характерный для БПЛА. Тогда в министерстве обороны РФ заявили, что якобы "уничтожили 36 целей" над полуостровом.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября во временно оккупированном российскими войсками украинском Крыму "бавовна" посетила место дислокации ракетно-зенитного полка противовоздушной обороны МО РФ недалеко от села Оленевка. В СМИ заявили, что захватчики понесли потери: есть "трехсотые" и поврежденная техника россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 октября, согласно кадрам со спутника, произошел пожар в районе авиабазы противника "Гвардейское" недалеко от Симферополя.

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