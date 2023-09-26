В ООН подтвердили гибель почти 10 тысяч гражданских украинцев вследствие российской агрессии: подробности

В Организации Объединенных Наций насчитали 9701 погибшего и 17 748 раненых в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Отмечается, что большинство людей погибло или пострадало на территории, подконтрольной украинским властям.

Об этом говорится в отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека за 25 сентября. Именно это ведомство занимается соответствующими подсчетами.

Так, в ООН сообщают, что на подконтрольной Украине территории погибли 7550 человек, еще 14 638 были ранены. Из них в Донецкой и Луганской областях 4287 погибших и 6324 раненых. В других двух регионах 3263 погибших и 8314 раненых.

На временно оккупированной Россией территории насчитывается 2151 погибший и 3110 раненых. Из них в Донецкой и Луганской областях 805 погибших и 2815 раненых. В других трех регионах – 1346 погибших и 295 раненых.

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Среди погибших 4521 – это мужчины, а также 2707 женщин, 289 мальчиков и 237 девочек. В то же время пол 29 детей и 1918 погибших взрослых пока не удалось установить.

В ООН отмечают, что настоящие цифры жертв среди гражданского населения Украины значительно выше. Причина этого заключается в том, что получить информацию из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, невозможно. Также многие отчеты, в частности по Мариуполю Донецкой области, Лисичанску, Попасной и Северодонецку Луганской области, откуда поступали сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения, нуждаются в проверке и подтверждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в расследовании ООН говорится, что российские захватчики запытали до смерти некоторых украинских пленных и насиловали женщин на временно оккупированных территориях. Жертвами сексуального насилия стали женщины возрастом от 19 до 83 лет.

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