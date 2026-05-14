В ООН рассказали, сколько гражданских Россия убила в Украине за три месяца

В течение первого квартала 2026 года из-за российских атак погибли 566 гражданских украинцев, еще 2 731 человек получил ранения. По сравнению с таким же периодом прошлого года, количество жертв страны-террористки выросло на 20%.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека. В отчете отмечается, что подавляющее большинство пострадавших гражданских, 97%, зафиксировали на подконтрольных Украине территориях.

Жертвы среди гражданского населения зафиксировали в 19 областях Украины и в Киеве. По данным миссии, только в марте погибли по меньшей мере 211 гражданских, еще 1 206 человек получили ранения. Это на 49% больше, чем в феврале этого года, и на 29% больше по сравнению с мартом 2025 года.

В Мониторинговой миссии ООН отметили, что основной причиной жертв среди гражданских остаются вражеские удары ракетами и дронами. На такие атаки пришлось 36% от общего количества пострадавших.

Большинство случаев гибели и ранений гражданских зафиксировали в городах и поселках, расположенных далеко от линии фронта.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения России из-за мин и взрывоопасных остатков войны пострадали 1482 гражданских лица. По состоянию на 1 мая 2026 года среди них – 150 детей и 1332 взрослых.

Организация Объединенных Наций оценивает количество гражданских украинцев, погибших с начала полномасштабной российской войны, в 15 364 человек. Среди них 775 – дети.

