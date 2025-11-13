В Орле прогремели взрывы, произошел пожар: россияне запаниковали. Фото и видео

Утром 13 ноября в российском городе Орел прогремели мощные взрывы. В нескольких районах областного центра после атаки возникли пожары. Россиян охватила паника из-за "сильных хлопков" в городе.

По предварительным данным, Орел атаковали реактивные БПЛА. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Подробности атаки

Воздушную тревогу в Орловской области объявили после 4:00 утра. Вскоре после этого в небе над регионом прогремела серия мощных взрывов. Россияне в соцсети жаловались, что Орел атаковали несколько волн реактивных БПЛА.

В свою очередь местный губернатор Андрей Клычков утверждает, что в результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе и часть осколков попала на территорию жилого сектора.

Чиновник заявил, что повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Местные жители пожаловались, что видели мощыне вспышки, после которых взрывы прогремели сразу в нескльких микрорайонах города. Также сообщалось о взрывах в поселке Знаменка, расположенном в нескольких километрах от Орла.

В некоторых районах Орла прозвучало более чем 10 взрывов. Мощные звуки прозвучали в районе 06.20 по местному времени. Утверждается, что обломки одного из дронов рухнули на парковку рядом с жилыми домами и повредили несколько автомобилей.

Напомним, в ночь на 12 ноября в России пожаловались на дроновую атаку по Ставропольскому краю. Взрывы, в частности, раздавались в Буденновске. Там вспыхнул пожар в промзоне, его подтвердили местные власти. Позже стало известно, что под ударом оказался именно химический завод "Ставролен".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 11 ноября, российский НПЗ в Орске поразили беспилотники СБУ. До места прилета от границы Украины – около 1 400 км. Также сообщалось, что в Генштабе подтвердили поражение Саратовского НПЗ, нефтяного терминала в Феодосии и объектов врага в Донецкой области.

