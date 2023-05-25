В Пентагоне назвали страны, которые возглавят коалицию по подготовке украинских пилотов на самолетах F-16

Подготовкой украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16, займутся несколько стран-партнеров. Учебную базу в следующем месяце начнут разрабатывать Дания и Нидерланды, а также помощь предложили Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

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Об этом 25 мая по итогам заседания "Рамштайн-12" сообщил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает "Укринформ". Он подчеркнул, что планирование и выполнение указанных учений станет важной задачей, которая будет возможна благодаря координации в рамках Контактной группы.

Остин выразил благодарность Дании и Нидерландам за инициативу в разработке программы подготовки пилотов из Украины.

"И мы ожидаем, что в скором времени к нашей важной инициативе присоединятся другие страны", – добавил глава Пентагона, акцентировав, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 является примером преданности США и других стран укреплению безопасности Украины в долгосрочной перспективе.

Напомним: 25 мая СМИ сообщили, что первый этап овладения F-16 украинскими пилотами будет проходить в Британии, другие страны стоят в очереди. Так, около 20 украинских летчиков пройдут начальную подготовку.

Украина планирует послать пилотов, которые уже хорошо владеют английским языком, чтобы ускорить обучение, включающее работу, адаптированную с курса НАТО "Введение в основы истребителя", а также включать тренажеры и реальное обучение на самолетах. Как оценили ранее ВВС США, украинские летчики могут завершить обучение за четыре месяца. Однако некоторые эксперты ожидают, что обучение Украины будет дольше, чем планируется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не началось. Проводятся подготовительные мероприятия, чтобы специалисты были готовы к началу тренировок;

– накануне министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что его ведомство поддержит подготовку и обучение украинских пилотов и персонала на истребителях F-16. Он призвал к тому, чтобы парламент страны согласовал эту инициативу.

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