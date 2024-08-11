В плен взяли 29 оккупантов: опубликованы архивные кадры из Курской области

В сети опубликовали видео с первых дней операции в Курской области России. В плен тогда попало не менее 29 оккупантов.

Видео дня

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале основательной аналитики Deep State. На них видны десятки россиян, стоящих на коленях перед вооруженными людьми в военной форме с синими отметками.

Россияне в "нападении" на Курскую область обвиняют Украину, однако власти нашего государства пока официально не комментировали указанные события.

Напомним, один из российских военных, попавший в плен в Курской области РФ, рассказал о значительных потерях своего взвода. Также он отметил "эффективность" военных спецподразделений "Ахмат" на этом участке, которые продолжают стрелять в воздух по воображаемому противнику.

"Трое сбежали, восемь выжили, остальные 200-е", – рассказывает россиянин о потерях своего взвода.

Также недавно в сети появились кадры массовой сдачи в плен около 50 российских военных на Курском направлении. Эти пленные, вероятно, будут направлены в новый лагерь для военнопленных "Запад-4".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский национальный антитеррористический комитет объявил о проведении "контртеррористической операции" в Белгородской, Брянской и Курской областях в ответ на происходящее на границе последней. В ISW считают, что он побоялся ввести военное положение, чтобы уменьшить масштаб боевых действий и предотвратить внутреннюю панику в РФ, демонстрируя свое нежелание принимать более радикальные меры.

– Издание The Hill пишет, что "наступление" в Курской области стало первым нападением иностранного государства на европейскую территорию России со времен Второй мировой войны. По мнению Елены Кудзько, вице-президента по вопросам политики и программ аналитического центра GLOBSEC, Украина успешно изменила нарратив войны, зайдя на территорию России.

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