В Покровске завершили аварийно-спасательные работы: удалось спасти 8 человек. Фото и видео

В Покровске Донецкой области завершили аварийно-спасательные работы после ракетного удара. Спасти удалось восемь человек.

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Погибли вследствие российской атаки семь человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"8 августа в 16:40 завершены аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме, поврежденном в результате обстрела 7 августа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за очередного террористического акта РФ погибли 7 человек, в том числе 1 сотрудник ГСЧС, еще 82 человека пострадали.

В то же время сотрудникам ГСЧС удалось спасти 8 человек. Также с места попадания российской ракеты было вывезено 122 тонны строительного мусора.

К ликвидации последствий обстрелов от ГСЧС были привлечены 46 человек и 12 единиц техники.

7 августа РФ атаковала Покровск Донецкой области. оккупанты нанесли два удара, попали в многоэтажный дом. Среди раненых – полицейский Владимир, герой документального фильма "20 дней в Мариуполе".

Правоохранители показали первые минуты после ракетного удара по Покровску Донецкой области. Прибывшие на место теракта полицейские также попали под второй удар во время эвакуации мирных жителей.

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